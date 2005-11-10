C'è un momento preciso in cui il Sassuolo di Aquilani si è spento. La "sua" Roma può diventare fatale?

Il Sassuolo si è inceppato. Nel dirlo non si fa torto a nessuno: dopo i primi risultati particolarmente incoraggianti, la banda di Aquilani ha perso smalto e consistenza, andando incontro a 4 sconfitte consecutive di cui fra l'altro preoccupano le dimensioni: negli ultimi 360 minuti di gioco, il Sassuolo ha incassato la bellezza di 16 gol. Tradotto? Un gol subito ogni 22 minuti e mezzo, per quattro partite di fila. Decisamente troppi.

Sliding door Juventus

Tutto parte da quella vittoria all'ultimo secondo contro la Juventus, momento più alto della stagione che è coinciso anche col picco da cui non si può far altro che scendere. Dopo quel 3-2 firmato Adzic, il Sassuolo ha perso col Monza, ha avuto un sussulto col pareggio contro il Milan e poi via alle sconfitte in sequenza. 4-2 col Frosinone, 2-0 col Como, 6-2 con la Lazio, 4-2 con la Fiorentina. E il problema rischia di allargarsi, visto che alla prossima di campionato arriva la trasferta all'Olimpico con la Roma.

La Roma può diventare decisiva?

Rispondiamo subito: difficilissimo. Il Sassuolo ha avviato un progetto nuovo dopo l'addio di Grosso e quello di Carnevali e storicamente resta una società che non brucia i propri allenatori. Però… Inevitabile che l'attenzione sia alta: perché dopo 10 partite il Sassuolo è la peggior difesa del campionato con 26 gol subiti, 2,6 a partita di media. E di contro la Roma è il miglior attacco della Serie A con 28 gol segnati, quasi 3 a partita. Se tanto mi dà tanto… Come già detto difficilmente per Aquilani la sua Roma sarà l'ultima spiaggia, ma un'eventuale sconfitta pesante in stile ultime uscite porterebbe inevitabilmente a delle valutazioni in merito.