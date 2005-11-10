Serie A, la Top 20 dopo 10 giornate: Moreira vola. La Roma ne piazza 6 in classifica

Serie A, la Top 20 dopo 10 giornate: Moreira vola. La Roma ne piazza 6 in classificaFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Diego Moreira consolida il primo posto nella classifica di rendimento di Serie A dopo 10 giornate. Il suo 8.5 rimediato nel derby lo porta ad avere un vantaggio di 30 centesimi sul primo inseguitore. Paradosso Roma: è la squadra più rappresentata con ben 6 giocatori nelle prime 20 posizioni, ma nessuno sul podio. Sorpresa Frosinone con 4 giocatori, segue il Milan a 3. Due giocatori per Como e Lazio. Un rappresentante per Cagliari, Inter e Monza. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Diego Moreira (Milan) 7.25 (6)
2. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.95 (10)
3. Gustavo Varela (Monza) 6.94 (9)
4. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
5. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)
6. Adrien Rabiot (Milan) 6.81 (8)
7. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
8. Nico Paz (Como) 6.78 (9)
9. Giacomo Calò (Frosinone) 6.75 (10)
10. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
11. Leonardo Balerdi (Roma) 6.75 (6)
12. Marcus Thuram (Inter) 6.72 (9)
13. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)
14. Donyell Malen (Roma) 6.67 (9)
15. Fares Ghedjemis (Frosinone) 6.64 (7)
16. Rodrigo Mora (Roma) 6.64 (7)
17. Assane Diao (Como) 6.58 (6)
18. Christian Pulisic (Milan) 6.57 (7)
19. Tijjani Noslin (Lazio) 6.56 (8)
20. Daniel Maldini (Cagliari) 6.55 (10)