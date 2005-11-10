Youth League, la Roma fa 1-1 a Manchester: a Thompson risponde Arena, su rigore
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Simone Lorini
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Oggi alle 16:01Serie A
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03.11.2026 16:01Serie A
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Si conclude in parità la sfida giocata in terra inglese oggi dalla Roma Primavera, impegnata in Youth League contro il Manchester United: i Red Devils passano in vantaggio al tramonto del primo tempo con Thompson. Mantato supera Cama in velocità, guadagna il fondo e mette un cross in area. A raccogliere il pallone c'è l'ex Tottenham, che fa 1-0.
Nella ripresa arriva il definitivo 1-1, che consente alla Roma di salire a quota 7 punti in classifica. Dopo un cross di Romero, un difensore del Manchester United tocca il pallone con la mano. Dal dischetto Arena fa 1-1, battendo il portiere inglese.
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