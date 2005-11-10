Serie A, i migliori 5 italiani dopo 10 giornate: il Frosinone si prende le prime 2 posizioni

Alphadjo Cisse saluta la classifica dei migliori giocatori italiani per non avere il numero minimo di partite per entrare in graduatoria. Era al comando e cede lo scettro ad Antonio Raimondo. Irrompe il compagno di squadra Calò che guadagna tre posizioni e si sistema in piazza d'onore. Sale sul podio Lulli, facendo scendere di uno Zaccagni. Novità Maldini in quinta posizione. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.

7. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)

9. Giacomo Calò (Frosinone) 6.75 (10)

10. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)

13. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)

20. Daniel Maldini (Cagliari) 6.55 (10)