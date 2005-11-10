Vasquez titolare all'Old Trafford? Zero minuti e un prestito in 15 mesi. A settembre...

Questa sera la Roma potrebbe giocare all'Old Trafford col suo terzo portiere. Dopo l'infortunio di Svilar, ecco i problemi alla schiena di Gollini nell'immediato pre partita della sfida contro il Manchester United per un Gian Piero Gasperini che adesso dovrà scegliere tra Devis Vasquez - a tutti gli effetti ingaggiato per essere il terzo portiere giallorosso - o il giovane Giorgio De Marzi. In caso di forfeit dell'ex Atalanta più probabile la prima possibilità, l'impiego del portiere colombiano che è sbarcato in Italia nel 2023 grazie al Milan e che a 28 anni potrebbe fare il suo debutto con la casacca giallorossa. Ma perché solo adesso?

Firma con la Roma dopo la risoluzione col Milan

Vasquez è sbarcato nella Capitale da calciatore svincolato nel giugno 2025. Due anni e mezzo prima a portarlo in Italia fu il Milan, un club che pagò circa mezzo milione di euro per un estremo difensore che non ha mai giocato coi rossoneri. Nell'estate successiva il prestito ad Ascoli in Serie A, nel 2024 il passaggio all'Empoli con cui ha fin qui giocato il suo unico campionato da titolare nel massimo campionato. Poi, successivamente, la decisione di ripartire dalla Capitale dopo aver risolto con un anno di anticipo il suo contratto con la società meneghina. All'inizio sembrava dovesse giocarsi il posto di vice Svilar insieme a Gollini, poi rapidamente s'è capito che sarebbe diventato il terzo portiere.

A settembre era fuori lista

Appurato che non ci sarebbe stata la possibilità di scendere in campo Vasquez a gennaio s'è trasferito in prestito al Besiktas. Ma a Istanbul per l'estremo difensore sudamericano non è andata troppo meglio: una sola presenza con le aquile nere, il Il 27 aprile, nell'incontro di campionato pareggiato in casa per 0-0 contro il Fatih Karagumruk.

Vasquez questa estate è rientrato alla Roma e, senza particolare mercato, è rimasto nella rosa di Gasperini per ricoprire il ruolo di terzo portiere. Dopo l'esclusione dalla lista UEFA dello scorso 3 settembre sembrava più come sparring partner per gli altri portieri che per altro. Qualche settimana più tardi però l'infortunio di Svilar ha modificato lo scenario e per la sfida contro il Real Madrid Gasperini l'aveva reinserito in lista: stasera - tre settimane più tardi - potrebbe addirittura partire dall'inizio a Manchester contro lo United.