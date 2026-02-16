TMW Serie A, Simonelli: "Protocollo VAR assurdo, chiediamo da tempo di rivedere le ammonizioni"

Nell’assemblea di Lega Calcio Serie A svoltasi oggi a Milano non si è parlato, almeno formalmente, del caos seguito a Inter-Juventus. Lo ha dichiarato il presidente di Lega, Ezio Simonelli: "No, sono cose di campo. Qui non si viene per litigare di cose di campo, ma per discutere di cose comuni. L'episodio è stato snocciolato da tutti e il mio parere tecnico credo conti poco. La mia idea è che queste cose bisogna non si verifichino, che sia stato un errore evidente è chiaro a tutti. Il problema è come evitare che questi errori si ripetano”.

Simonelli ha poi ricordato che da tempo la Serie A chiede di modificare il protocollo VAR per tenere in considerazione i cartellini gialli: “Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo VAR non è adeguato, per l'impossibilità di intervenire sui cartellini gialli la questione sarebbe già risolta da tempo.

È una cosa che andrà in approvazione all'IFAB il 28 febbraio, e nemmeno come vorremmo noi: per me il VAR dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo i secondi. Il VAR ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo".

La conferenza stampa di Simonelli.