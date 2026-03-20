Como e Serie A in lutto: addio a Michael Bambang Hartono, scomparso a 86 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, azionista di riferimento del Como insieme al fratello Robert Budi. L’imprenditore indonesiano è morto a 86 anni a Singapore. Con il fratello guidava la famiglia più ricca dell’Indonesia, con un patrimonio stimato da Forbes in circa 48 miliardi di euro. La loro fortuna nasce dal gruppo Djarum, colosso del tabacco.

L’ingresso nel calcio italiano risale al 2019, con l’acquisizione del Como dopo il fallimento. Da lì è iniziata la risalita del club, fino al ritorno in Serie A e all'ideazione un progetto sempre più ambizioso. Nato in maniera casuale, almeno in parte: il presidente Mirwan Suwarso, ha infatti spiegato che, almeno all’inizio, l’operazione era legata alla produzione di contenuti video, poi si è trasformata in un investimento sportivo vero e proprio.

Il Como ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, ricordando il ruolo della famiglia Hartono nella nuova fase della storia del club. Tutta la Serie A si è unita, compresa la Lega che, con il presidente Ezio Simonelli, ha sottolineato “visione, determinazione e sincero entusiasmo per il calcio italiano”. Quanto al futuro societario, non sono attese conseguenze immediate. La gestione resta affidata allo stesso Suwarso, figura di riferimento della faiglia Hartono. E poi c'è il futuro: : Roberto Hartono, figlio di Michael, e Victor, figlio di Robert Budi, sono già coinvolti nelle attività del gruppo e del club lariano.