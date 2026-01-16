Serie A, superati i 112 milioni di spettatori su DAZN per il girone d'andata: +18% in un anno
Con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa, che si sono giocati ieri, il girone di andata del massimo campionato si chiude ufficialmente. Le prime 19 giornate di Serie A Enilive su DAZN hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi, un dato che certifica una crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione. Un trend positivo che si riflette anche nella media per turno, salita stabilmente, dopo le prime due giornate di avvio di campionato, a 6,1milioni di spettatori.
In cima alla classifica degli ascolti per squadra troviamo la Juventus con 22.337.106 di spettatori totali, seguita da Milan (21.219.326), Inter (20.742.805), Napoli (18.647.512), Roma (14.513.261) e Lazio (10.541.133). A chiudere il ranking del girone di andata, quasi a parimerito, Parma (5.885.629) e Pisa (5.868.847).
Sul gradino più alto del podio delle partite del girone di andata più viste su DAZN troviamo Milan-Roma che ha incollato allo schermo 2.396.708 di tifosi, con l'allenatore rossonero che ha vinto la sfida contro Gasperini in un San Siro infuocato. Subito dietro Inter-Milan (2.136.298 spettatori), con il Milan che si è aggiudicato l’andata del derby meneghino numero 245 grazie alla rete di Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu. Al terzo posto Juventus-Milan (1.919.092 spettatori) con il big match all'Allianz Stadium finito senza reti.
In coda, invece, le partite più contenute del girone infrasettimanale della 9ª giornata: Como-Verona con 37.516 spettatori e Genoa-Cremonese con 30.826.
Il campionato ha appena superato il giro di boa con il girone di ritorno che è iniziato da sole due giornate e una classifica aperta che tiene viva la corsa scudetto.
JUVENTUS 22.337.106
MILAN 21.219.326
INTER 20.742.805
NAPOLI 18.647.512
ROMA 14.513.261
LAZIO 10.541.133
ATALANTA 9.914.495
FIORENTINA 9.250.009
COMO 9.039.771
BOLOGNA 8.510.401
SASSUOLO 7.564.253
CREMONESE 7.481.783
TORINO 7.195.520
GENOA 7.155.994
CAGLIARI 7.030.467
UDINESE 6.956.261
LECCE 6.686.399
VERONA 6.478.092
PARMA 5.885.629
PISA 5.868.847
