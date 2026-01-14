Serve un difensore dopo il ko di Lucumi? Italiano: "Ci pensa il club, ma ho solo tre centrali..."

"Ci pensa la società”. Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà il Bologna impegnato in casa dell’Hellas Verona, analizza così la possibilità di rinforzi dal mercato dopo l’infortunio occorso a Lucumi: “È una zona del campo in cui siamo scoperti perché abbiamo solo tre giocatori, ma il mercato è una questione che riguarda i direttori. ho visto un Vitik in ripresa, un Heggem che si sta confermando e spero che anche Casale possa trovare continuità. Loro tre si giocheranno i due posti da titolari fino al rientro di Lucumì".

Cosa perde senza Lucumì?

"Perdiamo un bel mancino in fase d'impostazione ed un giocatore importante, perché sapete che tipo di giocatore è quando ha la spina attaccata".

La conferenza stampa di Italiano.