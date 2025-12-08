Live TMW
Genoa, Messias: "Sappiamo che il mister conta su tutti noi"
20.30- Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Junior Messias, giocatore del Genoa, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella quattordicesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
20:50 - Inizia la conferenza stampa.
Il match:
"Quando si vince in spogliatoio si sta bene, in Serie A squadre che giocano male ce ne sono poche, abbiamo visto il Verona battere l'Atalanta. Per noi sono tre punti importanti su un campo difficile".
I subentrati:
"Sappiamo che tutti sono importanti in questa squadra, il mister si fida anche di chi non è titolare. Bisogna aiutare la squadra sempre, c'è spirito di sacrificio e ci vuole per vincere".
20:52 - Finisce la conferenza stampa.
