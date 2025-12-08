Il ricordo di Graziani a 5 anni dalla scomparsa di Rossi: "Moltiplicate Retegui per due"

Il 9 dicembre 2020 è scomparso Paolo Rossi, ex centravanti ed eroe del Mondiale vinto dall'Italia nel 1982. Oggi, a quasi 5 giorni dalla sua scomparsa, Francesco Graziani lo ha ricordato in un'intervista a Il Messaggero: "Merita tutto quello che si fa in suo nome. È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano. E un ragazzo di un'umanità senza pari".

Graziani si sofferma anche sull'uomo: "Speciale, solare. Sorriso eterno e voglia di divertirsi. Ecco, il Paolo che ricordo ha il sorriso stampato in faccia. Potevi essere imbufalito, arrivava lui e ti passava subito. Quello era un gruppo azzurro molto solido, sicuro di sé, guidato da un condottiero vero come Bearzot e da uno staff di prim’ordine. Una squadra di amici. Ma mi rendo perfettamente conto che senza Paolo il Mondiale non lo avremmo vinto".

Per Graziani non ha dubbi, avrebbe giocato nelle top pure oggi: "Lo vorrebbero tutti. Rapido, intuitivo, spietato in area, pronto a dettare il gioco fuori. Prendiamo Retegui, moltiplichiamolo per due e avremo un’idea di Rossi".