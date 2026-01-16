TMW Si scalda l'asse Torino-Cagliari: parti a lavoro per lo scambio tra Prati e Anjorin ma non solo

Si riscalda l'asse di mercato tra il Torino e il Cagliari e nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità di mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, infatti, le due società starebbero lavorando allo scambio di prestiti (con diritto di riscatto) che porterebbe in granata il regista Mattia Prati e in rossoblù Tino Anjorin.

Prima però il Torino deve riscattare l'inglese arrivato l'estate scorsa dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato: la società granata dovrà acquistare il cartellino del centrocampista alla prima presenza di quest’ultimo nel girone di ritorno o alla prima convocazione a partire da febbraio.

Nel corso dei dialoghi tra le due società, inoltre, abbiamo raccolto come il ds Gianluca Petrachi abbia chiesto informazioni per Riyad Idrissi. La richiesta dei sardi, tra i 7 e gli 8 milioni, è stata però ritenuta eccessiva ed è per questo che il club piemontese ha virato con decisione su Obrador.