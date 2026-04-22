TMW Simeone e il passaggio in Italia: "Milan e Juventus, che poi mi ha riportato in Venezuela"

Salvatore Simeone è un dirigente italo-venezuelano che ben si sta disimpegnando da direttore sportivo dell'Inter Bogotà, in Colombia, e ha parlato qui su Tuttomercatoweb.com, soffermandosi anche sulla sua esperienza con realtà del nostro paese, che per il momento ha avuto modo di conoscere solamente nelle vesti di istruttore delle giovanili e non da dirigente com'è adesso.

Racconta a tal proposito Simeone, ripercorrendo la sua traiettoria professionale: "Io sono venezuelano, ho passato un anno a Toronto studiando comunicazione, e successivamente un periodo in Italia, tra Milano e Pescara, dove ho avuto le prime esperienze nel calcio giovanile, collaborando con realtà come Juventus e Milan. Sono poi tornato in Venezuela: la Juventus stava avviando la sua prima scuola calcio nel paese".

Prosegue e conclude quindi Simeone: "A causa della situazione politica mi sono trasferito in Inghilterra, dove ho dedicato cinque anni alla formazione nel calcio, approfondendo ogni aspetto del gioco, dentro e fuori dal campo. In quel periodo ho lavorato come analista, scout e allenatore di una squadra Under 17. Parallelamente, anni prima avevo scritto a Bielsa, che è sempre stato un riferimento per me. Mi aveva risposto allora, e quando anni dopo l’ho ricontattato insieme al suo staff, mi è stata data l’opportunità di lavorare con loro al Leeds, nella stagione della promozione e dello storico ritorno in Premier League".

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