Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità di giudizio"

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità di giudizio". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, uscendo dalla sede della FIGC dopo la riunione che si è tenuta a Roma sul tema delle riforme, torna a parlare del tema arbitrale. "Siamo rimasti sul discorso generale delle riforme, abbiamo parlato di tutto quello che bisogna fare per mantenere e rendere il sistema sostenibile", conclude. (ANSA).
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
