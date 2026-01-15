Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità di giudizio"

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità di giudizio". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, uscendo dalla sede della FIGC dopo la riunione che si è tenuta a Roma sul tema delle riforme, torna a parlare del tema arbitrale. "Siamo rimasti sul discorso generale delle riforme, abbiamo parlato di tutto quello che bisogna fare per mantenere e rendere il sistema sostenibile", conclude. (ANSA).