Stadio Napoli, il Sindaco Manfredi: "Avviata progettazione per un intervento complessivo"

Interviene il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla questione legata al restyling dello stadio Diego Armando Maradona, casa degli azzurri di Aurelio De Laurentiis. Il primo cittadino ha infatti aggiornato sulla situazione legata alla ristrutturazione dell'impianto con alcune dichiarazioni rilasciate dal Maschio Angioino in occasione della presentazione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Queste le sue parole riportate da Napolimagazine.com: "Abbiamo avviato la progettazione di un intervento complessivo, oltre a quello sul terzo anello che è già partito. Stiamo discutendo con la Regione per fare in modo che ci siano le risorse necessarie. C'è la disponibilità del presidente e Fico e quindi le prossime settimane saranno di lavoro intenso".

Di recente Manfredi si era espresso, parlando a Radio CRC, in merito all'ipotesi che il Napoli optasse per costruire un nuovo impianto: "Se Aurelio De Laurentiis e il SSC Napoli vogliono fare uno stadio nuovo, noi siamo favorevoli e daremo tutto il supporto possibile, ma fare uno stadio è una cosa complicata, tenendo conto di tutte le interazioni urbanistiche e il traffico. Lo stadio deve essere costruito in un luogo dove tutto ciò è possibile e fattibile. La soluzione del Caramanico è molto problematica. C’è la preesistenza del mercato e dei mercatali che devono essere spostati da lì, è un processo molto costoso. Non è possibile alcuna forma di convivenza per come è stato progettato lo stadio da De Laurentiis".