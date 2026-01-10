Roma, Koné: "La cosa più importante è vincere le partite, se faccio più gol meglio"

Il centrocampista della Roma Manu Koné ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto per 2-0 e valido per la 20^ giornata di Serie A.

Sei contento della tua prestazione?

"Sono molto contento per il gol, che è stato decisivo per sbloccare la partita. Contento soprattutto per la prestazione della squadra, 3 punti molto importanti. Abbiamo reagito a delle prestazioni sottotono e dobbiamo continuare su questa strada. Io, da parte mia, continuerò a dare il massimo per la squadra".

Mettere più gol è il tuo step finale di crescita?

"La cosa più importante è vincere le partite, se faccio più gol tanto meglio. Lo stile di gioco del mister permette di segnare tanto, dobbiamo proseguire su questa strada".

Qual era la richiesta di Gasperini nell'intervallo?

"Il sassuolo è stato molto pericoloso, ci ha creato dei problemi. Il mister ci ha chiesto di essere ordinati, giocare bene ed essere precisi a servire gli attaccanti. Mancava solo un po' di precisione nell'ultimo terzo di campo, l'abbiamo fatto segnando due gol e siamo contenti".