Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese

Como e Milan sono ferme sull'1-1 alla fine del primo tempo della sfida del Sinigaglia, recupero della 16^ giornata di Serie A. Dopo l'iniziale gol di Kempf, i rossoneri hanno trovato il pareggio col calcio di rigore segnato da Christopher Nkunku per atterramento in area di rigore di Rabiot.

In occasione del penalty, nei secondi di attesa per il check del VAR, sul dischetto si erano posizionati sia Nkunku che Rafael Leao. Una discussione su chi dovesse calciare il rigore, con l'intervento di Massimiliano Allegri ad indicare l'ex Chelsea a chiudere la questione. Non per Leao però, che avvicinandosi al tecnico ha continuato a chiedere spiegazioni. Allegri, dopo avergli chiesto di stare calmo a gesti, ha mantenuto ferma la propria decisione e per rasserenaro il portoghese è intervenuto anche Mike Maignan. Un'episodio che si è aperto e chiuso velocemente, con Leao che poi è stato fra i primi ad abbracciare Nkunku dopo il gol.