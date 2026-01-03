Sirene di mercato per Frattesi e De Vrij, ma Chivu promette: "Avranno più opportunità di giocare"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna, è stato interpellato anche sul poco spazio riservato finora a Stefan de Vrij e Davide Frattesi, entrambi al centro dei rumors di mercato. Questa la rua risposta in merito: "Non temo nulla, mi fido della loro professionalità. Sono due giocatori importanti, come tutti gli altri. Sta a loro scegliere diversamente. Sono i primi responsabili di quello che accade. È vero che probabilmente sono i due che hanno giocato meno rispetto agli altri, un po' per cause fisiche Frattesi e un po' per scelte diverse De Vrij, ma abbiamo sempre presente quello che Stefan è e l'esempio che dà. Avranno più opportunità di giocare".

Il tecnico dell'Inter ha invece glissato totalmente sull'obiettivo Joao Cancelo: "Preferisco parlare dei miei giocatori, Luis Henrique, Diouf, Dumfries, Darmian che tra un po' rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori".

Rileggi qui tutte le parole di Chivu in conferenza stampa