Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora riprendiamo"

L'ex portiere Luca Bucci, oggi preparatore degli estremi difensori del Cagliari, ha rilasciato una intervista a Scommesse.io nel corso della quale ha parlato della recente sconfitta dei sardi contro il Lecce e delle prossime gare. "Purtroppo è stata una sconfitta che ci ha avvicinato al terzultimo posto e questo non è positivo" - ha ammesso - ", anche perché la Fiorentina ha vinto e noi abbiamo perso in casa col Lecce. Non è andata bene".

Poi però rilancia: "Detto questo, nell’ultimo periodo avevamo ottenuto ottimi risultati. In questo momento ci mancano molti giocatori: siamo un po’ in emergenza dall’inizio dell’anno. Stiamo facendo il nostro campionato e dobbiamo trovare soluzioni per riprendere a vincere e per mantenere distanza dalla zona retrocessione".

"Partite come quella col Lecce" - aggiunge Bucci - "sono sempre in equilibrio: loro l’hanno sbloccata su palla inattiva, noi non siamo riusciti a pareggiare pur avendo ottime opportunità. Questa, purtroppo, è stata la differenza: siamo tornati a casa con zero punti. Ora dobbiamo riprendere il nostro cammino".

In merito ai portieri oggi in ascesa, fra i quali c'è anche Caprile, spiega: "Io credo che ci siano portieri giovani ed emergenti: Carnesecchi, Caprile. E ce ne sono anche altri che stanno facendo ottimi campionati, come Provedel. Insomma, portieri validi ci sono. È chiaro che il ruolo del portiere è un po’ come camminare sul filo del rasoio: basta poco per essere additati come colpevoli di una sconfitta. Quando c’è un errore ci si accorge subito del portiere; quando invece non sbaglia e magari fa anche bene, sembra “tutto normale”, perché è lì apposta. In parte è così, ma non è così scontato".