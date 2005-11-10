Skorupski o Pessina? Viviano: "Massimo è il futuro, il Bologna ha scelto e ora continui con lui"

Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre del Bologna, ha concesso un'intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport per analizzare il dualismo Skorupski-Pessina in casa rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Viviano

"Il Bologna ha un portiere esperto come Skorupski, che ha fatto molto bene per tanti anni, ora un po' in difficoltà, e un ragazzo, che evidentemente si è meritato il posto da titolare. Se a Pessina è stata data questa possibilità, adesso bisogna continuare con lui. Non è un errore che cambia le cose e poi per la società se gioca Pessina è tutto di guadagnato, perché rappresenta il futuro", ha esordito.

Poi, ancora su Pessina: "È vero che ha esordito molto presto in Serie A. Io alla sua età ero in B, ma tutto è relativo. Se devi rimanere appoggiato, senza giocare, è meglio andare a farsi le ossa, ma l'esperienza la può fare anche a Bologna. Certo, fare la riserva o il titolare sono cose diverse. Non sei più il giovane da cui ci si aspetta poco, ma lui ha dimostrato talento e di essere abbastanza sereno. A Lecce, a parte l'errore, ha fatto una partita scorbutica ma calma, si lavora tecnicamente, mentalmente e si va avanti".