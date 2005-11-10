Rudiger decisivo: "Sensazione agrodolce, la Roma ha un posto speciale nel mio cuore"

Raggiante per il successo ottenuto all'Olimpico, Antonio Rudiger ha analizzato ai microfoni della UEFA il rocambolesco 4-3 con cui il Real Madrid ha piegato la Roma nella seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Il difensore tedesco ha sottolineato soprattutto il carattere mostrato dalla squadra di José Mourinho, capace di ribaltare una gara che si era complicata dopo essere finita sotto nel punteggio: "Questi tre punti sono davvero importanti perché la Roma è una squadra molto forte e un avversario difficile. Hanno disputato un'ottima partita e sono stati bravi a sfruttare i nostri errori, mettendoci in difficoltà in diversi momenti dell'incontro. Però il modo in cui abbiamo reagito nel finale è esattamente quello che voglio vedere da questa squadra: più determinazione, più coraggio e soprattutto una maggiore fiducia nei nostri mezzi. È questo lo spirito che dobbiamo avere se vogliamo arrivare lontano in questa competizione", ha dichiarato il centrale dei Blancos.

Rudiger è stato il protagonista assoluto della serata grazie al colpo di testa che al 90' ha regalato i tre punti ai suoi. Una rete dal sapore speciale, arrivata contro il club con cui ha giocato tra il 2015 e il 2017: "Sono felice di aver segnato il gol della vittoria. È una sensazione particolare, anche un po' agrodolce, perché affrontare la Roma non è mai una partita come le altre per me. Ma questo è il calcio. La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e auguro il meglio al club e ai suoi tifosi".