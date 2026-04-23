Haaland dà il primato al City. Guardiola: "Tre giorni intensi, la squadra è stata eccezionale"

Pep Guardiola si gode il successo del Manchester City sul campo del Burnley, che permette alla sua squadra di portarsi in vetta alla Premier League, ma non nasconde le difficoltà legate alla fatica accumulata dopo la sfida contro l’Arsenal. Decisivo il gol in avvio di Erling Haaland, che ha firmato l’1-0 finale nonostante le ben 29 conclusioni tentate dai Citizens. "Vincere è l’obiettivo principale", ha dichiarato Guardiola. "Considerando gli ultimi tre giorni, l’intensità e le emozioni della partita precedente, abbiamo disputato una gara straordinaria".

Il tecnico catalano ha sottolineato come la squadra abbia creato molte occasioni senza però concretizzarle: "Avremmo potuto segnare di più, ma la cosa più importante è portare a casa ogni partita. A volte è la stanchezza che incide: se fossimo andati sul 2-0, tutto sarebbe stato più semplice e avremmo giocato con più tranquillità negli ultimi metri". Nonostante qualche imprecisione sotto porta, Guardiola si è detto soddisfatto della prestazione: "Per quello che ho chiesto alla squadra, sono stati eccezionali. Abbiamo giocato davvero bene".

Il successo permette al City di superare l’Arsenal e salire in testa alla classifica di Premier League, un passaggio chiave in vista del finale di stagione. "Dobbiamo vincere tutte le partite, è sempre il nostro obiettivo. È quello su cui lavoriamo ogni giorno: correre, passare, tirare. Oggi non abbiamo pensato alle conseguenze, ma solo a cosa serviva per battere il Burnley".