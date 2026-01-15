Solomon: "A Roma non ho avuto il miglior benvenuto, ma accetto i fischi. Italia al Mondiale"

Nel corso della sua presentazione ufficiale da calciatore della Fiorentina, l'esterno israeliano Manor Solomon è stato interpellato anche sui fischi ricevuti dall'Olimpico al momento del suo esordio in maglia viola contro la Lazio: "Quando sono entrato con la Lazio è vero che all'Olimpico non ho avuto il benvenuto più caloroso, ma ho già vissuto questa situazione anche in Spagna. So che sono cose che succedono, ma io sono qui per giocare a calcio e non per parlare di politica. Accetto se i tifosi avversari mi fischieranno, ma io sono qua per giocare a calcio".

Poi, il discorso si è spostato anche sulla Nazionale italiana e sul 5-4 che ha visto perdere Israele: "Penso ancora tantissimo a quella partita, avremmo potuto vincere. Credo che gli azzurri possano qualificarsi al Mondiale, hanno tutto per riuscirci perché sono una grande squadra".

