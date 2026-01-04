TMW La Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per gli annunci

La Fiorentina ha conquistato tre punti di vitale importanza nella rincorsa alla salvezza, battendo 1-0 la Cremonese con il gol segnato da Kean a tempo quasi scaduto che permette ai viola di scrollarsi via l’ultimo posto in solitaria agganciando il Pisa, ma soprattutto di portarsi a 3 punti dalla quartultima piazza, attualmente occupata dal Genoa.

Per provare a cambiare le sorti della Fiorentina casca a pennello il calciomercato di gennaio, iniziato due giorni fa e che avrà come grande protagonista Fabio Paratici. Ancora formalmente direttore sportivo del Tottenham, oggi in teoria doveva essere il suo ultimo giorno da tesserato Spurs prima di poter tornare davvero in Serie A, ma il club di Londra ha richiesto al dirigente ex Juventus qualche altro giorno prima di terminare il contratto e poterlo così liberare per firmare fino al 2030 con la Fiorentina.

L’arrivo di Paratici alla Fiorentina non è da considerarsi a rischio, solamente per i tifosi viola ci sarà da attendere ancora qualche giorno in più avere tutti gli annunci ufficiali del caso. Ma un certo orientamento da parte sua, in via ufficiosa, sta già arrivando e in tal senso si può leggere il primo acquisto ufficiale di gennaio dei viola, quello del trequartista israeliano Solomon, che si è presentato avviando l’azione decisiva contro la Cremonese. Preso dal Tottenham, proprio come Paratici.