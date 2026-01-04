Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per gli annunci

La Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per gli annunciTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 18:45Serie A
Dimitri Conti
fonte Lorenzo Di Benedetto

La Fiorentina ha conquistato tre punti di vitale importanza nella rincorsa alla salvezza, battendo 1-0 la Cremonese con il gol segnato da Kean a tempo quasi scaduto che permette ai viola di scrollarsi via l’ultimo posto in solitaria agganciando il Pisa, ma soprattutto di portarsi a 3 punti dalla quartultima piazza, attualmente occupata dal Genoa.

Per provare a cambiare le sorti della Fiorentina casca a pennello il calciomercato di gennaio, iniziato due giorni fa e che avrà come grande protagonista Fabio Paratici. Ancora formalmente direttore sportivo del Tottenham, oggi in teoria doveva essere il suo ultimo giorno da tesserato Spurs prima di poter tornare davvero in Serie A, ma il club di Londra ha richiesto al dirigente ex Juventus qualche altro giorno prima di terminare il contratto e poterlo così liberare per firmare fino al 2030 con la Fiorentina.

L’arrivo di Paratici alla Fiorentina non è da considerarsi a rischio, solamente per i tifosi viola ci sarà da attendere ancora qualche giorno in più avere tutti gli annunci ufficiali del caso. Ma un certo orientamento da parte sua, in via ufficiosa, sta già arrivando e in tal senso si può leggere il primo acquisto ufficiale di gennaio dei viola, quello del trequartista israeliano Solomon, che si è presentato avviando l’azione decisiva contro la Cremonese. Preso dal Tottenham, proprio come Paratici.

Articoli correlati
Fiorentina, Ferrari conferma Paratici: "In arrivo un responsabile dell'area sportiva"... Fiorentina, Ferrari conferma Paratici: "In arrivo un responsabile dell'area sportiva"
L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Fiorentina, Paratici ha confermato Vanoli e ora pensa al mercato: servono 4-6 innesti... Fiorentina, Paratici ha confermato Vanoli e ora pensa al mercato: servono 4-6 innesti
Altre notizie Serie A
Simeone scarta il regalo di Bernede: Torino avanti 1-0 al 45' sul Verona Simeone scarta il regalo di Bernede: Torino avanti 1-0 al 45' sul Verona
La Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per annuncio... TMWLa Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per annuncio e arrivo
Juventus spaccata? David, rigore grottesco contro il Lecce: solo Yildiz lo ha consolato... Juventus spaccata? David, rigore grottesco contro il Lecce: solo Yildiz lo ha consolato
Lazio, Insigne non è la priorità. Sarri: "Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli"... Lazio, Insigne non è la priorità. Sarri: "Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli"
De Laurentiis gioisce per il suo Napoli: "La striscia di Conte e della squadra continua,... De Laurentiis gioisce per il suo Napoli: "La striscia di Conte e della squadra continua, bravi!"
Lazio, Zaccagni duro: "Troppi errori oggi con il Napoli e ora la classifica è anonima"... Lazio, Zaccagni duro: "Troppi errori oggi con il Napoli e ora la classifica è anonima"
Torino avanti a Verona con il gol dell'ex: erroraccio di Bernede, Simeone fa centro... Torino avanti a Verona con il gol dell'ex: erroraccio di Bernede, Simeone fa centro al 10'
Fiorentina, De Gea: "Da capitano porto un po' di calma. Serve unione da parte di... Live TMWFiorentina, De Gea: "Da capitano porto un po' di calma. Serve unione da parte di tutti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Serie A, 18ª giornata LIVE: Zielinski favorito, Castro sfida Lautaro
4 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas
Immagine top news n.2 Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Un anno fa ho detto non tocchiamo tanto, poi è andato via Kvara..."
Immagine top news n.4 Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Politano una freccia, Spinazzola e Rrahmani in gol, male Noslin
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata. Conte a -1 da Allegri, la Lazio non risponde all'Atalanta
Immagine top news n.6 Il Napoli risponde al Milan: Spinazzola e Rrahmani piegano la Lazio, 2-0 e un finale elettrico
Immagine top news n.7 Napoli, Manna: "Lang non è in uscita, faremo qualcosa soltanto per migliorarci"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Vandeputte: "Gol nel finale fa male, ma rispetto al solito è mancata la prestazione"
Immagine news Serie A n.2 Simeone scarta il regalo di Bernede: Torino avanti 1-0 al 45' sul Verona
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per annuncio e arrivo
Immagine news Serie A n.4 Juventus spaccata? David, rigore grottesco contro il Lecce: solo Yildiz lo ha consolato
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Insigne non è la priorità. Sarri: "Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli"
Immagine news Serie A n.6 De Laurentiis gioisce per il suo Napoli: "La striscia di Conte e della squadra continua, bravi!"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.2 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.3 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Immagine news Serie B n.4 Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"
Immagine news Serie B n.5 Il Venezia sogna il ritorno di Dennis Johnsen: trattativa aperta ma complessa
Immagine news Serie B n.6 Cesena, idea Partipilo per l’attacco: primi contatti con il Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Non abbiamo fatto nulla di quanto preparato, oggi fa male"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, rallenta il Vicenza e ne approfitta il Brescia. Tonfo della Salernitana
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, ecco il rinforzo in attacco: dal Cerignola arriva Emmausso
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, tutto fatto per Racine Ba: il centrocampista arriva dal Siracusa, domani la firma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…