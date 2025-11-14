Sorrentino, ex compagno di Paleari: "Alberto ha un'umiltà pazzesca. È un esempio"

Stefano Sorrentino, ex portiere del Torino, ha commentato a La Gazzetta dello Sport le performance dell'uomo del momento in casa granata, Alberto Paleari, suo ex compagno di squadra tra l'altro: "È un portiere che ha fatto la gavetta: è un grande lavoratore, ha un'umiltà pazzesca, è molto applicato e intelligente. Questo è Alberto Paleari, un ragazzo spettacolare, uno buono come il pane. Sono felicissimo, ma gli devo tirare le orecchie...".

Sorrentino racconta il perché: "Ogni volta che ci vediamo, ci ripetiamo 'Andiamo a cena, andiamo a cena'. Ma non ci siamo mai andati: i nostri impegni familiari, giustamente, prendono il sopravvento".

Infine spiega come mai la Serie A si sia accorta di lui solo a 33 anni: "Può succedere, il calcio riserva queste sorprese. Alberto fa parte della vecchia generazione dei portieri, quella per la quale il lavoro viene prima di tutto. Lui è un cultore del lavoro: lo ha aiutato a farsi trovare pronto. Si è trovato nel posto giusto al momento giusto, quando è comparsa la possibilità al Toro l'ha sfruttata alla grande. Alberto è un bell'esempio per i giovani, per chi ancora crede nei sogni da realizzare attraverso il lavoro, la serietà e la costanza".