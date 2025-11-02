Spalletti azzera le gerarchie della Juventus e Kostic è il protagonista che non ti aspetti

Esordio ta titolare e primo gol in stagione che vale i tre punti per la Juventus. Avrà sicuramente avuto compleanni peggiori Filip Kostic, capace di giocare più ieri alla prima di Spalletti in panchina (79 minuti) che in tutte le undici precedenti uscite con Igor Tudor in panchina (65 minuti).

Una rete che, secondo quanto scrive questa mattina tra le proprie colonne La Gazzetta dello Sport, sa di vero e proprio manifesto, visto che il nuovo corso del tecnico nativo di Certaldo ha completamente azzerato le gerarchie. A Cremona, dunque, oltre che ad iniziare un nuovo campionato per tutta la Juventus, è iniziato un nuovo campionato soprattutto per Kostic, un anno fa spedito in Turchia senza troppi rimpianti e ad agosto considerato come nulla di più di un esubero aggregato al resto del gruppo.

Adesso, invece, Filip è tornato protagonista a sorpresa: “Sono soddisfatto per il gol, ma di più per la vittoria della squadra - ha commentato nel post partita -. Ho vissuto un periodo difficile, i compagni mi hanno aiutato e io ci ho sempre creduto”.