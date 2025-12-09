Spalletti e l'attacco della Juventus: "I numeri non sono quelli desiderati al momento"

"È una squadra tosta con molti brasiliani e portoghesi che sanno giocare a calcio. Noi dobbiamo essere bravi a uscire dalla loro pressione". Luciano Spalletti presenta Juventus-Pafos di Champions League in conferenza stampa, ma è inevitabile per il tecnico bianconero tornare sulle criticità emerse nell'ultimo periodo e nel ko del Maradona contro il Napoli.

A partire dalle difficoltà dell'attacco: "I numeri sono quelli non desiderati al momento, sia al livello di risultati che di individualità. Ora ho più conoscenza dei calciatori che ho a disposizione e per me è fondamentale. Poi vedo che sono migliorate alcune cose. Non siamo bravi a ripeterle spesso dentro la partita queste cose che loro hanno, ma sono lì nelle condizioni di essere prese. Le dobbiamo fare di più e riconoscere di più. Ho visto fare belle giocate e buone cose ai nostri attaccanti. Nei 3 gol che abbiamo visto domenica abbiamo fatto un bellissimo gol, per cui se fai quelle cose lì è segno che ce l'hai un po'. L'essenziale è riproporle più spesso".

Si aspettava queste difficoltà? "Io ho le stesse certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juve. Più conosco questa squadra e più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso tempo, mi fanno stare sull'ottovolante. Perché gliele vedi alcune cose e pensi, ormai si è presa e si farà più volte, si ripeterà e invece poi la si annulla e si riparte da capo. Ma per me non cambi niente. Le cose si affrontano e si cerca di trovare una spiegazione".