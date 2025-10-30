Pisa, Semper: "3-4 occasioni ma la palla non voleva entrare. Speriamo nella prossima"
Adrian Semper, portiere del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita della gara pareggiata all'Arena Garibaldi per 0-0 contro la Lazio. Queste le parole dell'estremo difensore croato: "La gara è stata difficile e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Oggi mi è toccato fare un po' di parate, sono contento e felice di aiutare la squadra".
La gara ha visto i portieri protagonisti, Provedel ha salvato il risultato.
"Anche lui ha fatto una bella partita. Abbiamo avuto 3-4 occasioni ma la palla non voleva entrare, speriamo che entri alla prossima".
