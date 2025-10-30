Spalletti-Juventus, il biografo Dotto: "Un samurai. Sarà lo stesso di Napoli anche a Torino"

Giancarlo Dotto, amico e biografo di Luciano Spalletti, oltre che noto giornalista, in un editoriale scritto per il Corriere dello Sport si esprime così sull'ex commissario tecnico della Nazionale, in procinto di diventare il nuovo allenatore della Juventus: "Non fate troppe fantasie. Spalletti in bianco e nero sarà lo stesso che è stato in azzurro vario, molto azzurro, azzurro e nero, azzurro e bianco (Zenit), giallo e rosso, due volte, tutti i colori del mondo. A Torino, come a Napoli, Milano, Roma, San Pietroburgo, Udine, Venezia, Empoli, Genova, Ancona, qualunque buco o meraviglia del mondo.

Dotto paragona Spalletti a un samurai: "Il perimetro della sua testa è il perimetro del suo mondo. Vale per quasi tutti noi, ma lui esagera, come tutti i paranoici di successo. Luciano è una specie di samurai. Lui va in guerra ogni volta. La sua testa è già di suo un elmo. Gli basta lucidarla ogni tanto. Va in guerra pure quando entra in un bar di Montaione e pretende di pagare a tutto il mondo, sconosciuti compresi, e guai a sottrarsi. Ti mette al muro (letteralmente).

Infine il rapporto con la vittoria e con la sconfitta: "Quando vince, e vince spesso (vince anche quando perde), non sa che farsene, se farsene significa godere, darsi alla pazza gioia. Se perde, il dolore è invece totale. Spudorato. Non si lecca le ferite, le apre, le allarga, se ne procura una accanto. Va, in quei giorni di masochismo puro, là dove lo amano, gli animali prima di tutto. La sua tenuta nella campagna a due passi da Firenze, l’unico posto in cui si consente di accettarsi, se non di amarsi".