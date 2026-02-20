Lazio in vendita? Arriva la secca smentita dal club: "Mai ricevute offerte, né proposte"

Nelle ultime settimane in casa Lazio si parla molto di una possibile cessione della società da parte di Claudio Lotito. Il conduttore e comico Rosario Fiorello, negli scorsi giorni, fu il primo a lanciare la clamorosa indiscrezione dicendo di sapere che il club era in vendita e di conoscere anche l'acquirente. Oggi, inoltre, è rimbalzata sui social una presunta offerta da 600 milioni arrivata nella Capitale dal Qatar.

A smentire le tanti voci ci ha però pensato prontamente la Lazio, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Questa la nota: "In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita.

La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri. La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio. Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento".