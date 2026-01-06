Juventus, Thuram: "Un centrocampista deve già sapere cosa fare quando riceve palla"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

Quanto è stato importante quell'abbraccio con David?

"Siamo contenti per lui, ha vissuto un momento difficile con il rigore sbagliato ma oggi ha fatto bene".

Quanto ti chiede di girare la testa Spalletti?

"Un centrocampista deve sapere già quello che deve fare prima che ricevi la palla, ha ragione, un centrocampista deve farlo. Mi chiede di fare gol, mi chiede tanto e sono contento. Oggi ero più offensivo e, anche se non ho fatto gol, non ci penso tanto".

A livello tattico cosa ha portato Spalletti?

"Difficile da dire, siamo un gruppo unito, lavoriamo bene durante la settimana, siamo contenti con lui e proviamo ad essere forti ogni partita".