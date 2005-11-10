Nuovo stadio Bologna, convocata l'assemblea pubblica a fine mese: a che punto siamo

Il futuro dello stadio del Bologna entra in una fase importante. Sabato 31 ottobre, alle 9.30, poche ore prima della partita contro il Monza, al cinema Bellinzona è in programma un'assemblea pubblica dedicata al progetto del nuovo impianto in zona Fiera e al destino del Dall'Ara. All'incontro parteciperà anche il sindaco Matteo Lepore e l'accesso sarà aperto alla cittadinanza, previa registrazione fino all'esaurimento dei posti disponibili. Sarà il primo vero confronto pubblico con le istituzioni su un progetto destinato a incidere non soltanto sul calcio, ma anche sulla mobilità e sulla pianificazione urbanistica della città.

Un investimento da 300 milioni per un impianto da 35mila posti

Il progetto prevede la realizzazione di uno stadio da 35mila spettatori, pensato per ospitare non soltanto le partite del Bologna ma anche congressi, concerti e altri eventi. L'investimento complessivo stimato è di circa 300 milioni di euro e potrebbe coinvolgere capitali privati locali, oltre a un possibile contributo governativo nell'ottica di Euro 2032. La strada individuata rappresenterebbe un cambio netto rispetto al progetto iniziale dell'era Saputo: non più la ristrutturazione dell'attuale impianto, ma la costruzione di uno stadio completamente nuovo.

Il futuro del Dall'Ara resta tutto da decidere

Parallelamente bisognerà stabilire cosa accadrà al Dall'Ara. La questione è complessa anche perché negli spazi sotterranei dello stadio operano quotidianamente società sportive e altre attività indipendenti dal Bologna. Al momento non esiste ancora una soluzione definitiva e proprio l'assemblea del 31 ottobre servirà ad avviare un confronto più approfondito tra amministrazione e cittadini. A dieci anni dai primi progetti dell'era Saputo, qualcosa sembra dunque muoversi concretamente: il Bologna guarda verso un nuovo impianto in zona Fiera, mentre per il Dall'Ara potrebbe aprirsi una nuova fase della sua storia.