Torino, Gineitis: "Il gol mi manca, la vittoria contro il Lecce ha riportato serenità"
Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Qui ho segnato il mio primo gol, ci proverò anche oggi. Mi manca, se non riuscirà a trovarlo lo cercherò anche nelle prossima".
Che momento state vivendo?
"Abbiamo perso contro l'Inter, però la vittoria col Lecce ha riportato un po' di serenità. Siamo pronti per dare tutto in campo".
