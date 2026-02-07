Torino, Baroni: "Obrador è un giocatore di qualità, ecco perché ho scelto Kulenovic"

Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Adams rientra dopo aver saltato la partita di Coppa Italia per un problemino, Kulenovic viene da una prestazione di spessore e quindi partono loro. Abbiamo recuperato Simeone, però dobbiamo stare attenti nel minutaggio, poi abbiamo anche Njie e Zapata".

Kulenovic cosa può aggiungere?

"Sandro è un giocatore di mobilità, deve stare dentro al gioco della squadra: ha pochissime ore di lavoro però questo è l'apporto che ci può dare".

E Obrador?

"Obrador viene da un'altra cultura calcistica, non ha giocato molto ma abbiamo visto della qualità e voglio dargli fiducia perché è quello che ci serve".