Flop in Champions, Cronache di Napoli titola: "De Laurentiis guarda al futuro stadio"

Il 3-2 incassato dal Chelsea al Maradona nell'ultima giornata di League Phase di Champions League è stato un duro ko da mandar giù per il Napoli, definitivamente uscito dalla competizione al primo colpo. Ma c'è chi non intende perdersi in rimpianti e lacrime, ma preferisce voltare pagina. "De Laurentiis guarda oltre e pensa al futuro stadio", titola in prima pagina Cronache di Napoli.

Archiviato dunque il flop in Champions League, il patron del club azzurro ha effettuato un sopralluogo ieri mattina dell'ex raffineria di Napoli Est assieme all’amministratore delegato, Andrea Chiavelli.

Esiste già un progetto di risanamento dell’area. Unicredit ha concesso un finanziamento di 45 milioni di euro per supportare una bonifica di 38 ettari. L’intervento rientra nel piano di recupero e risanamento della zona. Il Napoli aveva presentato un progetto per lo stadio nell’area del mercato Caramanico a Poggioreale, ma c’è stato lo stop.