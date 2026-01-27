In attacco la Juve sfoglia la margherita: tra Mateta e Kolo Muani spunta anche Biereth

La ricerca della Juventus di un nuovo centravanti prosegue senza sosta e, nelle ultime ore, da Londra è arrivato un segnale inatteso legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, attualmente in prestito al Tottenham, non sarebbe pienamente soddisfatto della sua esperienza in Premier League. Dopo i sei mesi positivi vissuti a Torino e un’estate segnata da una lunga trattativa poi sfumata sul filo di lana, il giocatore avrebbe manifestato, tramite il proprio entourage, la volontà di tornare a farsi avanti con il club bianconero.

Alla Continassa il malumore del francese è stato registrato con attenzione e l’idea di puntare su di lui per risolvere il problema del numero nove sarebbe accolta con favore, anche per la stima di cui gode a livello tecnico. Tuttavia, al momento, un suo ritorno appare più come un’ipotesi suggestiva che come una reale possibilità.

Nel frattempo la dirigenza juventina, con Damien Comolli e Marco Ottolini in prima linea, continua a valutare alternative dopo aver abbandonato la pista En Nesyri. Restano complicate, anche se non del tutto escluse, le opzioni Mateta e Zirkzee, mentre nelle ultime ore sono stati effettuati sondaggi per Beto dell’Everton e per Mika Biereth del Monaco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.