TMW L'Avellino prova ad inserirsi per Ambrosino: chiesto il giocatore in prestito

Sembrava fatta per il trasferimento di Giuseppe Ambrosino al Venezia, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca frenata, tanto che l'agente del giocatore Mario Giuffredi si era scagliato nei confronti del tecnico partenopeo Antonio Conte per aver bloccato l’uscita del ragazzo verso il club lagunare (“Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori”). Parole a cui il tecnico ha risposto mettendo fuori rosa i due giocatori che ora rischiano di restare ai margini del club azzurro fino a fine stagione.

In questo scenario prova ad inserirsi l'Avellino, che vorrebbe portare l'attaccante in irpinia con la formula del prestito. Una trattativa ad oggi molto complicata ma che potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di mercato.