Davis: "Voglio i 10 gol, sono tra i top 3 in A. Udinese? Stiamo iniziando a parlare di rinnovo"

Keinan Davis è il trascinatore in attacco dell'Udinese insieme a Nicolò Zaniolo. L'attaccante è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha rivelato come il suo obiettivo sia andare in doppia cifra perché si sente molto a suo agio e ha il sostegno della squadra: "La dirigenza ha creduto in me, Gino Pozzo è un uomo eccezionale. Parla poco, ma quando lo fa è delizioso".

L'inglese ha parlato pure delle differenze che ci sono tra lo scorso anno, quando giocava in coppia con Thauvin e adesso, specificando come il francese sia un 10, mentre Zaniolo, con cui si trova benissimo, può fare anche il 9, fa più reparto e sfrutta la fisicità: "Con questi numeri può esserci al Mondiale". Davis dà anche un giudizio sulla Serie A e si mette tra i primi tre nel suo ruolo: "L'Inter è la migliore, così come Lautaro in attacco. In difesa il più forte è Akanji".

Chiosa finale su Arthur Atta e Kosta Runjaic, con il primo che definisce un top in Italia, mentre il secondo, anche se fa lavorare molto duramente la squadra, gli piace: "Sono concentrato sul presente, ma ho un contratto fino al 2027 e stiamo piano, piano cominciando a parlare di rinnovo".