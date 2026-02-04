Serie B, la classifica assistman: sono in tre ad inseguire Giacomo Calò

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la ventiduesima giornata di campionato in archivio, con dieci assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a quattro lunghezze di distanza da John Yeboah dal Venezia. Sei, invece, i giocatori a quota cinque.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Sei assist - Fabio Maistro (Juve Stabia), Antonio Palumbo (Palermo), John Yeboah (Venezia)

Cinque assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo),

Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso e Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Gaetano Letizia (Pescara), Matteo Dagasso (Pescara-Venezia), Manuel Marras (Reggiana*), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Lorenzo Maria Dickmann e Mehdi Dorval (Bari), Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Cristian Shpendi (Cesena), Luca Magnino (Modena-Empoli), Matteo Cichella, Ilias Koutsoupias, Ilario Monterisi e Massimo Zilli (Frosinone), Simone Trimboli (Mantova), Gregoire Defrel (Modena), Paulo Azzi e Patrick Ciurria (Monza), Jonathan Varas (Padova), Niccolò Pierozzi (Palermo), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella-Reggiana)

Due assist - Tommaso Biasci, Armando Izzo (anche con il Monza), Valerio Crespi*, Filippo Missori, Martin Palumbo e Raffaele Russo (Avellino), Luis Hasa (Carrarese), Marco D'Alessandro e Filippo Pittarello (Catanzaro), Michele Castagnetti (Cesena), Tommaso Corazza (Pescara-Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Fares Ghedjemis, Ben Kone e Giorgi Kvernadze (Frosinone), Omar Correia e Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Niccolò Radaelli (Mantova), Francesco Di Mariano (Modena-Padova), Yanis Massolin (Modena), Keita Balde, Samuele Birindelli, Andrea Carboni, Leonardo Colombo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Pietro Ceccaroni, Jacopo Segre e Aljosa Vasic (Palermo), Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Charlys e Matteo Rover (Sudtirol), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Salvatore Esposito (Sampdoria-Spezia), Pietro Beruatto, Adam Nagy e Vanja Vlahovic (Spezia), Simone Davì, Hamza El Kaouakibi, Salvatore Molina e Raphael Odogwu (Sudtirol), Issa Doumbia e Joel Schintienne (Venezia), Bernat Guiu e Nermin Karic (Virtus Entella)

* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio