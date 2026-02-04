TMW Bellusci si racconta: “Momento difficile, ma sto risalendo. Sogno di diventare allenatore”

Giuseppe Bellusci, ex difensore di società di primo piano del nostro movimento come Palermo, Catania, Monza, Empoli e non solo, nei giorni scorsi aveva parlato delle difficoltà che stava vivendo sul piano personale. Ospite oggi delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, il classe 1989, oggi nelle fila del Monticelli, club di promozione marchigiana, ha raccontato il suo momento:

"Sono tornato a casa, avevo la necessità di sentirmi avvolto nella città dove sono cresciuto e che mi mancava dopo aver girato tanto. Ho seguito il mio cuore, sto meglio. Gioco in promozione, mi diverto con i ragazzi. Ormai la mia carriera l'ho fatta, oggi cerco di trasferire qualche insegnamento che posso dare con la mia esperienza".

Nelle scorse settimane aveva parlato di problemi economici...

"Sto vivendo un momento difficile a livello economico, ma non ho dato la colpa al sistema se vivo alla giornata. Il sistema mi ha permesso di fare bella vita per quasi vent'anni. Forse potevo fare qualcosa in più, per come sono fatto forse il sistema di cui parlavo mi ha un po' ridotto la carriera. Ma i problemi di oggi non sono certo colpa del sistema calcio. Anzi, mi assumo le responsabilità. E sto cercando di risalire da questa situazione".

Cosa si rimprovera?

"Il non essere stato bravo e lungimirante a garantirmi un futuro tranquillo e roseo avendo avuto le possibilità economiche. Avrei potuto vivere una vita tranquilla e invece non sono stato bravo a garantirmi un futuro".

E nel futuro cosa c'è?

"Il mio sogno è quello di diventare allenatore. Ho bisogno del campo, che mi dà forza, luce, adrenalina. Mi auguro di riuscire ad intraprendere una nuova vita da allenatore".