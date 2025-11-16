Stefano Borghi: "Gruppo Juve senza personalità, lo si è visto fin dal secondo ciclo di Allegri"

Il giornalista Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato della mancanza di personalità nel gruppo della Juventus. Questo un estratto della sua analisi: "Credo che la personalità proprio del gruppo Juve sia stato un qualcosa di incisivo, ma non solo nella situazione quest'anno di Tudor, ma anche in quella precedente con Thiago Motta e forse anche addirittura nel secondo ciclo di Allegri. È un gruppo che sul piano della personalità deve dare delle risposte, deve crescere, lo dimostra anche il fatto che che ci siano sempre tanti capitani diversi che fatichino ad emergere dei leader su basi continuate".

Le parole di mister Spalletti agli Atp

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus ed ex commissario tecnico dell'Italia, è presente a Torino per la finale delle Atp Finals di tennis, che vedrà Jannik Sinner sfidare Carlos Alcaraz. Il tecnico bianconero è intervenuto prima dell'evento ai microfoni di Sky Sport: "Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno e venirlo a vedere è crearsi l'opportunità di dire: 'Io c'ero'. Gli ho visto fare sempre cose differenti, più futuristiche e più qualitative. Carezze e mazzate allo stesso tempo durante la stessa partita".

La grandezza di Sinner probabilmente è data anche dalla grandezza del rivale, Alcaraz.

"Anche questa è una sfida infinita e bellissima, è molto bello vederli insieme, come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è a un livello incredibile, ha questa resistenza da fondocampo nel ributtartela sempre... Jannik però mi intriga di più e io sono per lui".