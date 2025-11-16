Haaland risponde a Esposito (e Adani): due gol in due minuti e la Norvegia va sull'1-3
TUTTO mercato WEB
La Norvegia ribalta il risultato a San Siro. Dopo il pari siglato da Nusa al 63', è Erling Haaland a rimontare l'Italia con una doppietta in soli due minuti. Al 78' grande azione lungo la corsia mancina dello stesso Nusa, che poi serve il nuovo entrato Bobb, traversone morbido sul secondo palo per il compagno di reparto Haaland che nell'unico pallone giocato segna l'1-2.
Trascorsi appena due minuti, e quindi all'80', errore in costruzione di Bastoni che favorisce ancora Bobb, imbucata per Thorsby che mette in mezzo per Haaland e tocco di mancino valido per l'1-3. La Norvegia è entrata in campo decisamente con un altro piglio nel secondo tempo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Potenza, De Giorgio si rialza: "Ho continuato a lavorare in silenzio. Ora ritroviamo fiducia e identità"
Pronostici
Calcio femminile