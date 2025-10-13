Il Galatasaray potrebbe perdere Icardi: ricca offerta dal NEOM già per gennaio
Il NEOM, club saudita tra i più ricchi al mondo, torna all’attacco sul mercato, questa volta con gli occhi puntati su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo aver tentato l’acquisto del centrocampista Baris Yilmaz, il club saudita sarebbe pronto a fare sul serio per Mauro Icardi.
Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe stata presentata un'offerta di un contratto biennale da 20 milioni di euro netti a stagione, con la possibilità di approdare già a gennaio nella Saudi Pro League. Una proposta che metterebbe in seria difficoltà il Galatasaray, per il quale Icardi resta uno dei pilastri dell’attacco e un punto fermo della squadra allenata da Okan Buruk.
L’attaccante argentino, diventato un idolo per i tifosi di Istanbul, ha saputo conquistarsi il ruolo di leader offensivo garantendo gol ed esperienza in campo. Il NEOM, però, forte delle proprie disponibilità economiche illimitate, sembra intenzionato a sfidare ogni ostacolo per assicurarsi il giocatore. La trattativa rappresenterebbe uno dei colpi più clamorosi del mercato invernale, con il Galatasaray chiamato a trovare eventuali contromisure per trattenere il suo bomber.
