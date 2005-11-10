Il Lecce segna il gol della bandiera col Frosinone, il primo di Monteiro in Serie A: è 4-1
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Simone Bernabei
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Oggi alle 20:20Serie A
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29.10.2026 20:20Serie A
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Il Lecce segna almeno il gol della bandiera, contro il Frosinone allo Stirpe. Il 4-1 a 8 minuti dal 90esimo lo segna Joel Monteiro, attaccante esterno che trova così il suo primo gol in Serie A alla seconda presenza.
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