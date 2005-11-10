Spettacolo Frosinone, Lecce battuto 5-1: fra gol e assist sono 7 i protagonisti di Alvini
Simone Bernabei
Calcio champagne allo Stirpe, col Frosinone che passeggia sul Lecce e vince 5-1 nel primo dei due posticipi della 9^ giornata di Serie A. Alla festa del gol ciociara partecipano un po' tutti, da Cichella a Calò fino a Raimondo e Birligea (doppietta). Per i salentini, gol della bandiera nel finale di Monteiro per il definitivo 5-1.
Primo tempo
Dopo un'iniziale fase di studio, il Frosinone alza i giri del motore e trova con facilità il gol del vantaggio. Al 25' la sblocca Cichella, servito ottimamente da Ghedjemis che si conferma così uomo assist dopo i tre contro l'Atalanta. A fine frazione, poi, ecco anche il raddoppio con Calò che trasforma un calcio di rigore e porta i suoi a riposo sul 2-0.
Secondo tempo
Nella ripresa è quasi solo un monologo del Frosinone, col Lecce che sembra uscire dalla partita fin troppo presto. Al 59' Raimondo mette la propria personale firma dopo un'ottima azione di Kvernadze, segnando il gol del 3-0 e raggiungendo Varela del Monza in vetta alla classifica cannonieri. Al 72', pochi secondi dopo l'ingresso in campo, è Birligea a trovare il gol del 4-0 su assist perfetto di Schmid. Partita a quel punto virtualmente finita, anche se il Lecce trova almeno il sussulto d'orgoglio segnando il gol del 4-1 con Monteiro all'82' e quindi ancora Birligea a rifinire il risultato su assist di Kvernadze per il definitivo 5-1.