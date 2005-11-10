Brasile, i convocati di Ancelotti: gran ritorno di Carlos Augusto, presenti altri due italiani
Yvonne Alessandro
Arrivano novità e conferme importanti nel giro della Nazionale verdeoro. Sono state diramate le convocazioni ufficiali di Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, per gli impegni amichevoli del Brasile nella finestra indicata di novembre contro Giappone (14 novembre) e Singapore (17 novembre).
Da segnalare il ritorno di Carlos Augusto tra i convocati dopo il roboante avvio di stagione con l'Inter, a sorpresa ecco Lucas Perri (Torino) come scelta in più tra i pali, Wesley chiude il cerchio degli "italiani".
I convocati ufficiali per gli impegni di novembre
Portieri: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).
Difensori: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (AS Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).
Centrocampisti: André Luiz (Sporting Kansas City), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Wolverhampton Wanderers), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
Attaccanti: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).