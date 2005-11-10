Kean out oltre un mese, tutto l'attacco sulle spalle di Douvikas. Oppure il falso 9 Paz

Saranno le spalle, belle larghe peraltro, di Tasos Douvikas a reggere il peso dell'attacco del Como nel prossimo mese e mezzo, vista l'assenza di Moise Kean da poco comunicata dal club lariano. L'operazione alla tibia, a sorpresa, toglie a Fabregas la principale alternativa al numero 9 greco, che ha iniziato la stagione fortissimo ma che non potrà giocarle proprio tutte da qui al termine del 2026. Ma guardando la rosa del Como, a meno che Fabregas non decida di attingere alla Primavera, di veri centravanti non ce ne sono. O Douvikas o adattarsi quindi.

Oppure il falso 9 Paz

Nico Paz è il leader tecnico della squadra e proprio a lui Fabregas potrebbe chiedere un 'sacrificio' in termini di posizione in campo nelle prossime 5 settimane, non avendo modo di alternare nessun attaccante di ruolo a Douvikas. L'argentino non è nuovo a questo tipo di 'avanzamento': lo ha fatto diverse volte l'anno passato quando mancava Morata ed è stato provato lì anche in Champions League, nella sfida contro il Feyenoord in Olanda. Non andò benissimo, con Fabregas che rimediò al 45' con l'inserimento di Douvikas, poi in gol, e la sconfitta dei lariani in quella che sembrava la sfida più agevole delle prime tre sfide europee (e invece il Como ha vinto le altre due, ndr).

Un ulteriore opzione potrebbe portare a Baturina centrale, mentre sembra difficile ipotizzare uno spostamento di Diao, peraltro anche lui ai box, il cui habitat naturale è senz'altro la fascia.