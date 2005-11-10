Scaroni arriva al Castello Sforzesco con Marotta: "Fiducia per il derby. Amorim mi piace"

È in corso la presentazione al pubblico del progetto del nuovo stadio che realizzeranno in joint venture Inter e Milan, il Generali Stadium. La serata di festa si è spostata al Castello Sforzesco, dove peraltro i presidenti dei due club, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, hanno fatto il loro arrivo assieme.

Le parole del presidente del Milan

Intercettato dai microfoni dei media presenti, tra i quali noi di TMW, il numero uno del club rossonero ha rilasciato qualche rapida battuta al suo arrivo: "Lavoro a questo progetto dal 2017, vi sembra sufficiente? Una cosa rapida e veloce (ride, ndr) ma mi dà una gran soddisfazione. Sì, poi nessuna è più grande di vincere un derby, come l'ultimo: sono sempre fiducioso. Amorim? Mi piace".

Nell'immagine dell'articolo, l'arrivo assieme dei due presidenti di Inter e Milan