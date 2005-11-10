Serie A, classifica aggiornata: il Frosinone vola e stacca sia Napoli che Juventus
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Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 20:32Serie A
autore Simone Bernabei
29.10.2026 20:32Serie A
Il Frosinone non si ferma più. Il 4-1 con cui la squadra di Alvini batte il Lecce proietta i ciociari in solitaria al sesto posto in classifica, a + 3 da Napoli e Juventus e a solo un punto di distanza dal Milan.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 25
Lazio 25
Roma 21
Como 20
Milan 18
Frosinone 17
Napoli 14
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Bologna 11
Atalanta 10*
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Udinese 5
Parma 5
Fiorentina 4*
Venezia 3
* una partita in meno
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