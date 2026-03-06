Stramaccioni: "Lautaro è insostituibile, Leao un leader differente: lo vedo diverso"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, parla a Tuttosport della prossima stracittadina, analizzando i due uomini simbolo delle squadre milanesi. Si parte dal grande assente: "Lautaro è insostituibile per tanti motivi: posizione in campo, capacità di finalizzazione, leadership, carisma ed esperienza. Qualsiasi coppia d’attacco si costituisca l’Inter senza di lui perde molto".

Questo nuovo Leao, anche portavoce del gruppo, è arrivato a piena maturazione?

"È uno dei cinque rimasti dallo scudetto insieme a Tomori, Maignan, Gabbia e Saelemaekers, è sicuramente diverso negli atteggiamenti e vedo una leadership di gruppo molto più spiccata. Magari differente da tanti altri leader nei modi e nelle forme ma lo vedo molto diverso in positivo".

Derby di Milano: 244 partite, 97 vittorie per l'Inter e 89 per il Milan

Il derby di Milano è uno dei più sentiti al mondo: 244 incontri ufficiali tra Inter e Milan, con 97 vittorie nerazzurre, 89 rossonere e 58 pareggi. L'Inter guida nella classifica storica, ma il Milan ha vinto più Coppe dei Campioni (7 contro 3). Il risultato più largo è 6-0 per entrambe (Milan nel 1949-50, Inter nel 2009-10). Gol totali: oltre 800. L'ultimo lo ha realizzato Christian Pulisic, regalando la vittoria al Milan e ad Allegri, allungando la striscia senza successi dell'Inter.